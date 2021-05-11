Подробности убийства новосибирского экс-депутата рассказали в Следственном комитете

Новосибирск, 11 мая. В убийстве экс-депутата городского совета Ивана Митряшина подозревают 50-летнего жителя Оби.

В Следственном комитете России по Новосибирской области рассказали подробности убийства бывшего депутата и возбудили уголовное дело в отношении местного жителя об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия работают следователи следственного отдела и следователи-криминалисты регионального управления, ими назначены судебные экспертизы, производятся допросы очевидцев преступления. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК по Новосибирской области.

По предварительным данным следствия, вечером 10 мая 46-летний Митряшин находился в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» Новосибирского района. В ходе общения у него возникла ссора с хозяином дома, который на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес ему множественные удары в голову и туловище, а также ножевые ранения в область нижних конечностей.

Очевидцы конфликта вызвали скорую медицинскую помощь, экс-депутат был доставлен в лечебное учреждение, но скончался от полученных ранений.

Напомним, ранее погибший возглавлял главное управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска, откуда был уволен со скандалом в 2013 году. До этого дважды избирался в городской Совет депутатов по одномандатному округу в Дзержинском районе. Входил во фракцию «Единая Россия».