Экстренно эвакуированы посетители ТРЦ «Сан-Сити» в Новосибирске

Новосибирск, 11 мая. Администрация торгово-развлекательного центра «Сан-Сити» в левобережной части города срочно эвакуировала всех своих посетителей.

По свидетельству очевидцев, из здания торгового центра людей вывели по сигналу тревоги примерно в 16:50 по местному времени. На место приехали службы спасения. В администрации ТРЦ произошедшее пока не комментируют.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, по сообщению из социальных сетей на место происшествия для проверки обстановки выезжали сотрудники полиции, опасности они не обнаружили.

«Никаких фактов правонарушений не зафиксировано, каких-либо сообщений о правонарушениях в полицию не поступало», — сообщил ФАН дежурный МВД.

Напомним, власти Новосибирска усилили контроль за соблюдением масочного режима в торгово-развлекательных центрах и барах. Как сообщили в правительстве региона, за прошедшую неделю контролеры проверили 107 объектов в шести торговых центрах, минпромторгом региона возбуждено два административных производства по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, Роспотребнадзором – еще два по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.