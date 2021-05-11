Новосибирские чиновники незаконно продали участок земли с могилами

Новосибирск, 11 мая. Суд Новосибирского района по иску прокурора признал незаконной сделку по продаже участка земли в границах крупнейшего общественного некрополя — Клещихинского кладбища.

Как установили в прокуратуре, земельный участок с захоронениями был продан администрацией Толмачевского сельсовета Новосибирского района в феврале 2020 года. На его месте разрешена эксплуатация кладбища без развития и подхоронения. Новый собственник провел межевые работы, исключающие захоронения из границ спорного земельного участка.

«Новосибирский районный суд согласился с доводами прокуратуры, исковое заявление удовлетворил и признал недействительными договор купли-продажи земельного участка и новый межевой план», — сообщили в прокуратуре региона.

Решение суда не вступило в законную силу.

«Клещихинское кладбище очень большое, часть его находится в черте города Новосибирска, часть — на землях Толмачевского сельсовета. Скорее всего, речь идет о земельном участке площадью 50 га с особым режимом использования, которое было продано физическому лицу», — рассказал ФАН депутат Толмачевского сельсовета Алексей Кузнецов.

Напомним, ранее Барабинская межрайонная прокуратура организовала проверку сообщений из СМИ об избиении 13-летнего жителя села Новочановское. По предварительным данным, подростки требовали у ребенка деньги за проход в село.