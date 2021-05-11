Экс-депутата городского совета нашли убитым в Новосибирске

Новосибирск, 11 мая. Бывший депутат горсовета Новосибирска 46-летний Иван Митряшин найден мертвым с ножевым ранением в шею.

В следственных органах информацию пока не комментируют. Собственный источник в органах власти ТАСС утверждает, убийство произошло 10 мая, смертельное ранение убитый получил в пьяной драке.

Ранее Митряшин возглавлял главное управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска, откуда был уволен со скандалом в 2013 году. До этого дважды избирался в городской Совет депутатов по одномандатному округу в Дзержинском районе. Входил во фракцию «Единая Россия».

Напомним, ранее тело пожилого мужчины нашли на пожаре в строительном вагончике под Новосибирском. Погибшим оказался сторож пункта приема металлолома. Ему было 63 года.