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Мэр Новосибирска назначил нового главу Первомайского района

Общество
Мэр Новосибирска назначил нового главу Первомайского района
vk.com  /  Анатолий Локоть

Новосибирск, 11 мая. Главой администрации Первомайского района города назначен бывший управделами администрации губернатора региона Вадим Бобырь.

Кандидатуру утвердил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть на собрании местного актива. Как стало известно ФАН, пост оставался вакантным месяц, прошлый глава коммунист Виталий Новоселов покинул его по собственному желанию ради участия в выборах в Госдуму.

Вадим Бобырь родился 13 июня 1970 года, окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности инженер по строительству и эксплуатации зданий и сооружений. С 1987 по 2009 годы находился на службе в Вооруженных Силах, с 2010 года ­работал в мэрии города Новосибирска, занимал должность начальника управления делами. Осенью 2015 года по распоряжению бывшего губернатора Владимира Городецкого был принят на должность управляющего делами правительства региона. Уволили чиновника после визита Михаила Мишустина в марте этого года. Возглавляемый Бобырем отдел закупил к приезду премьер-министра банные веники, дорогие шампуни и женские сланцы.

Напомним, ранее Центральный районный суд города Новосибирска заключил под стражу директора муниципального новосибирского Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева. Решение принято 30 апреля по ходатайству старшего следователя Управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области.

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