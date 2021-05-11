Женщина погибла в автоаварии с тремя детьми под Новосибирском

Новосибирск, 11 мая. Легковой автомобиль с тремя детьми и двумя взрослыми перевернулся на автодороге в Чистоозерном районе. Погибла 36-летняя женщина, с травмами различной степени тяжести госпитализированы ребенок и водитель.

Трагедия произошла накануне вечером на 12 километре трассы возле села Павловка. ВАЗ-21093 с пятью людьми в салоне слетел с дороги на обочину и перевернулся.

«Женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Пострадали шестнадцатилетний ребенок и водитель автомобиля — они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Еще двое пассажиров — тринадцатилетний мальчик и годовалая девочка, не пострадали, дети находились в автомобиле без удерживающих устройств», — сообщили подробности смертельной аварии в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция установила, что находившийся за рулем автомобиля мужчина не имел водительских прав. Ему провели медицинское освидетельствование на наличие в крови следов алкоголя и запрещенных веществ. Проводится доследственная проверка.

Ранее новосибирский таксист сбил девятилетнего ребенка во дворе жилого дома в Октябрьском районе города и скрылся с места аварии. Пострадавший мальчик рассказал полицейским, что автомобиль был брендирован логотипом известного сервиса заказа такси. Подозреваемого объявили в розыск.