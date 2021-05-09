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Новосибирские студенты снялись в художественном фильме о Великой Отечественной войне

  /   Обновлено: 09 мая 2021 15:24
Общество
Новосибирские студенты снялись в художественном фильме о Великой Отечественной войне
 /  Мария Губайдулина

Новосибирск, 9 мая. Короткометражный художественный фильм ко Дню Победы выпустил медиацентр Новосибирского технического государственного университета.

Как рассказали ФАН в университетском СМИ, сюжет картины «Война за дверью» о том, как трое студентов пришли на квест, посвященный ВОВ, но случайно активировали артефакт и переместились в подвал города Минска, в 3 июля 1944 года. В самом разгаре операция «Багратион», советские войска освобождают город. Студенты понимают — за дверью идет настоящая война. Им предстоит принять реальность и противостоять ей.

«Оказалось, что в нашем университете действительно много талантливых студентов и выпускников. Мы проводили серьезный кастинг среди актеров, в том числе среди профессионалов, но на главные роли выбрали студентов. Оператором фильма стал выпускник Роман Медведев, на счету которого несколько авторских короткометражных фильмов. Еще один выпускник Владимир Меркурьев стал режиссером монтажа, у него тоже огромный опыт работы в видео-продакшн», — прокомментировала событие ФАН Мария Губайдулина, руководитель студенческого медиацентра.

Официальная презентация фильма с участием съемочной группы состоится 14 мая в конференц-зале библиотеки НГТУ им. Г. П. Лыщинского. Для других пользователей картина доступна на YouTube канале ЁЖмедиа НГТУ.

Напомним, в будущем учебном году вузы Новосибирской области смогут принять на бесплатное обучение 15 803 студента, это на 956 абитуриентов больше чем в 2020-21 учебном году (14 847). По прогнозам Минобрнауки, до 2030 года количество выпускников школ будет расти, поэтому сейчас в вузах увеличиваются места для будущих бакалавров и специалистов.

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