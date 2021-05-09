Парад Победы с участием военной техники и авиации прошел в Новосибирске

Новосибирск, 9 мая. В торжественном параде, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади города приняли участие тысячи новосибирцев, две тысячи военнослужащих и больше пятидесяти единиц военной техники.

Сегодня Новосибирск впервые встретил День Победы в новом государственном звании «Города трудовой доблести», который получил по указу президента России Владимира Путина летом 2020 года. Титул присвоен за массовый героический труд и самоотверженность жителей, проявленные в годы войны.

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Колонну возглавил легендарный танк Т-34. Его подготавливало специальное ремонтное подразделение Центрального военного округа. Военнослужащие восстановили долю оригинальных деталей бронемашины до 99%, еще три года назад их было всего 30%. Раньше танк был памятником.

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Кроме Т-34 участие в параде приняли современные образцы боевой техники, такие как ракетный комплект «Ярус», «Искандер», С-400 «Триумф», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3М и другие.Над городом пролетели транспортно-штурмовые вертолеты МИ-8 АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31, советский биплан «По-2».

Всего вместе с парадными расчетами по центральной площади Новосибирска прошло больше 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО, и две тысячи военнослужащих. С трибун за торжественным прохождением наблюдали 75 ветеранов.

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За годы Великой Отечественной войны на фронт из Новосибирской области ушло больше 600 тысяч солдат, больше 200 новосибирцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Ранее своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне и о Дне Победы с корреспондентом ФАН поделился новосибирский ветеран Иван Федорович Зонов. Он один из немногих оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске и минувшей осенью отпраздновал свое 93-летие.