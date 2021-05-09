Парад Победы с участием военной техники и авиации прошел в Новосибирске

Новосибирск, 9 мая. В торжественном параде, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на главной площади города приняли участие тысячи новосибирцев, две тысячи военнослужащих и больше пятидесяти единиц военной техники.
Сегодня Новосибирск впервые встретил День Победы в новом государственном звании «Города трудовой доблести», который получил по указу президента России Владимира Путина летом 2020 года. Титул присвоен за массовый героический труд и самоотверженность жителей, проявленные в годы войны.
Всего вместе с парадными расчетами по центральной площади Новосибирска прошло больше 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей ЦВО, и две тысячи военнослужащих. С трибун за торжественным прохождением наблюдали 75 ветеранов.
Ранее своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне и о Дне Победы с корреспондентом ФАН поделился новосибирский ветеран Иван Федорович Зонов. Он один из немногих оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске и минувшей осенью отпраздновал свое 93-летие.