«Пацанам не бывает страшно»: ветеран войны рассказал о фронте в сибирском тылу

Ивану Федоровичу Зонову 93 года. Он один из немногих оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске. Прожив долгую жизнь, он не понаслышке знает о голодном военном детстве, тяжелом труде в тылу и службе в Красной армии. Некоторыми воспоминаниями о Великой Отечественной войне и о Дне Победы он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Тихий час начала войны
Отец-почтальон, мать-колхозница, два брата и сестра — большая, по сегодняшним меркам, была семья у 13-летнего Ивана в начале войны. Жили все вшестером в деревне Зоново Куйбышевского района Новосибирской области. Когда по просторным сельским улицам разнеслась весть о войне, никто сразу в это не поверил. Ветеран сравнивает этот момент с тихим часом.
«Помню как тихий час. Когда прошло объявление по радио, никто не поверил. Решили, что шутка. Но следом из района приехал представитель и рассказал, что все происходит по-настоящему. Всем страшно стало. Мужчины начали собираться на фронт», — рассказывает ФАН Иван Зонов.
По данным краеведческого портала «Родное село», в первый год войны на защиту Родины из Зоново были призваны 70 мужчин, следом за ними в войска Красной армии отправили 80 рабочих лошадей. Во второй год на военные заводы забрали всех трудоспособных мужчин и подросших юношей и девушек. В деревне остались только женщины, немощные старики и дети. На их плечи лег тяжелый крестьянский труд в колхозе, весь урожай которого шел на продовольственное обеспечение страны.
«Брату Михаилу было 16 лет, его забрали на фабрично-заводское обучение, а я дома остался. С мальчишками работали в хозяйстве. Наш колхоз «Пробуждение» сеял пшеницу, овес. Все отправляли на фронт. Сами ели в основном картошку. Тогда это основная еда была. А хлеб с мукой считались привилегией. Если доводилось кусочек съесть — это было счастье. У людей не было мяса, а у нас было. Мы с братом ходили на охоту и этим в основном питались», — вспоминает ветеран.
Фронт в тылу
Дети подрастали и заменяли отцов на фронтах войны. Сельский почтальон Федор Зонов все чаще вручал односельчанам похоронки героически погибших земляков. А в 1944 году его самого призвали в армию.
«Отцу было за 50 лет, когда его забрали в продовольственную армию, на работу в тылу. Рыбачили в Павловске. Рыбу отправляли на фронт. В ноябре этого же года в армию забрали меня. Страшно не было. Пацаны есть пацаны, им ничего не страшно», — рассказывает Иван Федорович.
«Я был шибко грамотным. У меня аж семь классов образования было, в то время это считалось редкостью. И пока был в Ачинске, в самоволке закончил десять классов в местной вечерней школе. В военное училище города Асино отправился по команде старшины. Оттуда через 12 месяцев мы, младшие лейтенанты, должны были ехать на фронт. Но тут, к счастью, война закончилась. Сколько у всех было радости — неописуемо. Все ликовали», — вспоминает собеседник ФАН.
Совет молодому поколению
У Ивана Федоровича двое детей, четверо внуков и уже семеро правнуков. Молодому поколению у него всего один совет: достойно учиться и работать. Это, по его мнению, главное в жизни. А День Победы — это особенный день, который можно воспринимать только буквально.