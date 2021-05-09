«Пацанам не бывает страшно»: ветеран войны рассказал о фронте в сибирском тылу

Ивану Федоровичу Зонову 93 года. Он один из немногих оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске. Прожив долгую жизнь, он не понаслышке знает о голодном военном детстве, тяжелом труде в тылу и службе в Красной армии. Некоторыми воспоминаниями о Великой Отечественной войне и о Дне Победы он поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Тихий час начала войны

Отец-почтальон, мать-колхозница, два брата и сестра — большая, по сегодняшним меркам, была семья у 13-летнего Ивана в начале войны. Жили все вшестером в деревне Зоново Куйбышевского района Новосибирской области. Когда по просторным сельским улицам разнеслась весть о войне, никто сразу в это не поверил. Ветеран сравнивает этот момент с тихим часом.

«Помню как тихий час. Когда прошло объявление по радио, никто не поверил. Решили, что шутка. Но следом из района приехал представитель и рассказал, что все происходит по-настоящему. Всем страшно стало. Мужчины начали собираться на фронт», — рассказывает ФАН Иван Зонов.

По данным краеведческого портала «Родное село», в первый год войны на защиту Родины из Зоново были призваны 70 мужчин, следом за ними в войска Красной армии отправили 80 рабочих лошадей. Во второй год на военные заводы забрали всех трудоспособных мужчин и подросших юношей и девушек. В деревне остались только женщины, немощные старики и дети. На их плечи лег тяжелый крестьянский труд в колхозе, весь урожай которого шел на продовольственное обеспечение страны.

«Брату Михаилу было 16 лет, его забрали на фабрично-заводское обучение, а я дома остался. С мальчишками работали в хозяйстве. Наш колхоз «Пробуждение» сеял пшеницу, овес. Все отправляли на фронт. Сами ели в основном картошку. Тогда это основная еда была. А хлеб с мукой считались привилегией. Если доводилось кусочек съесть — это было счастье. У людей не было мяса, а у нас было. Мы с братом ходили на охоту и этим в основном питались», — вспоминает ветеран.

Фронт в тылу

/ Лидия Балачий

Ветеран часто повторяет, что деревенские женщины вынесли на своих плечах все. У них не было ни машин, ни мужских рук. Трудились до изнеможения. К концу войны в хозяйстве осталось всего три рабочие лошади.

Дети подрастали и заменяли отцов на фронтах войны. Сельский почтальон Федор Зонов все чаще вручал односельчанам похоронки героически погибших земляков. А в 1944 году его самого призвали в армию.

«Отцу было за 50 лет, когда его забрали в продовольственную армию, на работу в тылу. Рыбачили в Павловске. Рыбу отправляли на фронт. В ноябре этого же года в армию забрали меня. Страшно не было. Пацаны есть пацаны, им ничего не страшно», — рассказывает Иван Федорович.

/ Лидия Балачий

«Я был шибко грамотным. У меня аж семь классов образования было, в то время это считалось редкостью. И пока был в Ачинске, в самоволке закончил десять классов в местной вечерней школе. В военное училище города Асино отправился по команде старшины. Оттуда через 12 месяцев мы, младшие лейтенанты, должны были ехать на фронт. Но тут, к счастью, война закончилась. Сколько у всех было радости — неописуемо. Все ликовали», — вспоминает собеседник ФАН.

Совет молодому поколению

Семнадцатилетний юноша попал в Красноярский край в город Ачинск, где сибирских новобранцев учили обращаться с оружием, формировали полки и отправляли на фронт. Но Ивана Зонова отсюда отправили не на войну, а в Томское военное училище как лучшего солдата.

/ Лидия Балачий

После войны Иван Зонов еще несколько лет служил в военной части в городе Бердске. А когда демобилизовался домой, в деревню Зоново, устроился учителем начальной школы. Детей в деревне почти не осталось, учились по одному учебнику, писали химическим карандашом на чем придется. Через год сельского учителя перевели в село Балман преподавателем математики. Закончил педагогический институт, женился и уже до выхода на заслуженный отдых не переставал преподавать. Последние годы был директором новосибирской школы №155.

У Ивана Федоровича двое детей, четверо внуков и уже семеро правнуков. Молодому поколению у него всего один совет: достойно учиться и работать. Это, по его мнению, главное в жизни. А День Победы — это особенный день, который можно воспринимать только буквально.