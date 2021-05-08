Таксист сбил ребенка и скрылся в Новосибирске

Новосибирск, 8 мая. Сбившего в Октябрьском районе города ребенка водителя такси разыскивает Госавтоинспекция.

Как сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску, виновный наехал на девятилетнего мальчика во дворе жилого дома по улице Нижегородской и скрылся после происшествия. Инцидент произошел накануне вечером.

«В 19:30 по местному времени неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался во дворе дома 225 в сторону улицы Кирова, в пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП мальчика 2012 года рождения с травмой головы и ушибами доставили в больницу», — рассказали ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

Пострадавший ребенок запомнил, что сбивший его автомобиль Hyundai брендирован логотипом известного сервиса заказа такси.

Ранее новосибирская Госавтоинспекция оштрафовала несколько участников первомайского автопробега от КПРФ в Новосибирске за нарушение правил дорожного движения. Автомобильная колонна с флагами и символикой СССР была остановлена на Красном проспекте 1 мая. Участники автопробега получили штрафы от 500 до 1000 рублей.