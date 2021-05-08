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Аномальное число пожаров зафиксировано возле населенных пунктов Новосибирской области

Происшествия
Аномальное число пожаров зафиксировано возле населенных пунктов Новосибирской области
 /  Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 8 мая. Экстренное совещание из-за пожаров провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как стало известно ФАН, вблизи населенных пунктов региона зафиксировано аномальное увеличение термических точек. Ситуацию усложняют ежедневные природные пожары и предстоящие трехдневные праздничные выходные.

Об ухудшении обстановки с термическими аномалиями доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

«За первую неделю мая выезды всех видов пожарной охраны увеличились практически в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено тем, что по статистике пик горимости из года в год приходится на майские праздники, но в прошлом году такой пик произошел еще в апреле. В настоящее время ландшафтные пожары находятся под контролем и важно не допустить ухудшение ситуации, особенно перехода огня на поселения», — заявил Виктор Орлов.

Как сообщили ФАН в ведомстве, только за сутки 7 мая по данным космического мониторинга зарегистрировано 332 термические точки, что по сегодняшний день является рекордом за весь 2021 год. Всего в первую неделю мая зафиксировано 797 термических точек.

Губернатор Андрей Травников призвал дополнительно усилить работу и принять организационные меры по стабилизации обстановки.

«На органах власти муниципальных образований лежит высокая ответственность за профилактику и ликвидацию природных пожаров. В настоящее время главная и не терпящая промедления цель муниципалитетов — усиление контроля за подведомственными территориями для предотвращения возможных очагов возгораний. Ваша безоговорочная задача — ликвидировать все возгорания до конца сегодняшних суток», — дал поручение губернатор Новосибирской области.

Со вчерашнего дня пожарные подразделения региона переведены на усиленный режим работы, введена в строй резервная техника. Наибольшее количество термоточек выявлено в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском, Усть-Таркском районах.

Ранее девятилетний мальчик получил смертельные ожоги 90% тела во время пожара в частном жилом доме в Искитиме и умер в палате реанимации. Из горящего здания ребенка вынес сосед. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

мчс пожары новосибирская область андрей травников
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