Заброшенный аэровокзал сгорел под Новосибирском

Новосибирск, 8 мая. Пожар уничтожил двухэтажное здание бывшего аэровокзала в Северном районе Новосибирской области.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание бревенчатого двухэтажного строения в селе Северном произошло накануне днем. Старая постройка находилась в аварийном состоянии и давно не эксплуатировалась.

«Огнем повреждены крыша и стены строения, веранда. Произошло частичное обрушение кровли. Пожар ликвидирован в 22:06 по местному времени. На тушение привлекались три единицы техники и девять человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Во время происшествия никто не пострадал.

/ Андрей Головнин

Новосибирецрассказал, что сгоревший аэровокзал функционировал до середины 90-х годов. Его использовали круглогодично для гражданской и сельскохозяйственной авиации.

Ранее во время сноса аварийного жилого дома в городе Оби строители обнаружили рельсы царской эпохи с клеймом немецкого производителя Röchling. Старинный объект находился в составе лестничной клетки аварийного дома 1935 года постройки в Военном городке, 110. Стальная балка с клеймом немецкого производителя датирована 1904 годом, вместе с ней рабочие обнаружили рельс Нижнетагильского металлургического завода Акинфия Демидова, датированный 1894 годом.