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Военные на бронеавтомобилях провели автопробег в центре Новосибирска

Общество
Военные на бронеавтомобилях провели автопробег в центре Новосибирска
Официальный сайт  /  Пресс-служба Центрального военного округа

Новосибирск, 8 мая. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проехали на боевых машинах по главным улицам города со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и знаменами семнадцати Сибирских дивизий.

Как стало известно ФАН, днем 7 мая колонна из бронеавтомобилей «Тигр» выехала от штаба общевойскового объединения ЦВО и проехала по главным улицам Новосибирска до Монумента Славы.

«Во главе автоколонны была установлена точная копия Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 75 лет назад, 1 мая 1945 года, на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военные на бронеавтомобилях провели автопробег в центре Новосибирска
Официальный сайт  / Пресс-служба Центрального военного округа
Военные на бронеавтомобилях провели автопробег в центре Новосибирска
Официальный сайт  / Пресс-служба Центрального военного округа
Военные на бронеавтомобилях провели автопробег в центре Новосибирска
Официальный сайт  / Пресс-служба Центрального военного округа
По ходу марша военной автоколонны к автопробегу присоединились ретро-автомобили и мотоциклы времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники военной автоинспекции.

Ранее сообщалось, что четырнадцать тысяч новосибирцев выразили желание присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Шествие начнется 9 мая в каждом регионе России в 15:00 по местному времени.

новосибирск цво день победы 9 мая автопробег
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