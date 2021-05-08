Военные на бронеавтомобилях провели автопробег в центре Новосибирска

Новосибирск, 8 мая. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проехали на боевых машинах по главным улицам города со штандартами фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и знаменами семнадцати Сибирских дивизий.

Как стало известно ФАН, днем 7 мая колонна из бронеавтомобилей «Тигр» выехала от штаба общевойскового объединения ЦВО и проехала по главным улицам Новосибирска до Монумента Славы.

«Во главе автоколонны была установлена точная копия Знамени Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 75 лет назад, 1 мая 1945 года, на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими Красной Армии», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Официальный сайт / Пресс-служба Центрального военного округа

Официальный сайт / Пресс-служба Центрального военного округа

Официальный сайт / Пресс-служба Центрального военного округа

По ходу марша военной автоколонны к автопробегу присоединились ретро-автомобили и мотоциклы времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

Безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники военной автоинспекции.

Ранее сообщалось, что четырнадцать тысяч новосибирцев выразили желание присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Шествие начнется 9 мая в каждом регионе России в 15:00 по местному времени.