14 тысяч новосибирцев подали заявки на участие в онлайн шествии «Бессмертного полка»

Новосибирск, 7 мая. Четырнадцать тысяч новосибирцев выразили желание присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Шествие начнется в каждом регионе России в 15:00 по местному времени.

Прием заявок на официальном сайте проекта завершен, но регистрация новых участников продолжается через сайт Банк памяти и в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках» до 15 часов 9 мая.

Напомним, ранее новосибирцы провели концерт духового оркестра военного института во дворе участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Зонова. 93-летний ветеран давно не выходит из дома и наблюдал за выступлением курсантов из окна своей квартиры.