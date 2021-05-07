Духовой оркестр дал концерт под окнами ветерана Великой Отечественной в Новосибирске

Новосибирск, 7 мая. Оркестр курсантов новосибирского военного института выступил под окнами участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Зонова.
Мелодии победы и военных лет прозвучали во дворе дома ветерана на улице Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе. 93-летнего участника войны, стоя под его балконом, приветствовали с цветами курсанты военного института, многочисленные соседи и школьники.
«Так как Иван Федорович у нас не ходит, он стоял на балконе и смотрел на праздник сверху. Вместе с курсантами военного училища к его дому пришли соседи, жители улицы и волонтеры-школьники», — рассказала ФАН председатель местной ветеранской организации Ирина Иванова.
По ее словам, на этой улице живет еще одиннадцать тружеников тыла. Все они также получили цветы и продуктовые наборы. Подарки ветеранам сделал бывший депутат округа Алексей Александров.