Старинный немецкий рельс с клеймом нашли при разборе дома под Новосибирском

Новосибирск, 7 мая. Во время сноса аварийного жилого дома в городе Оби строители обнаружили рельсы царской эпохи с клеймом немецкого производителя Röchling.

Как стало известно ФАН, старинный объект находился в составе лестничной клетки аварийного дома 1935 года постройки в Военном городке, 110. Стальная балка с клеймом немецкого производителя датирована 1904 годом, вместе с ней рабочие обнаружили рельс Нижнетагильского металлургического завода Акинфия Демидова, датированный 1894 годом. Фотографии рельсов опубликовали в паблике «Город Обь онлайн».

vk.com / Город Обь Онлайн

В строительной компании сообщили, что намерены реставрировать находку с немецким клеймом.

Напомним, ранее в центре Новосибирска на тротуар рухнула кирпичная стена ограждения исторического комплекса начала ХХ века «Красные казармы», в котором расположено государственная психиатрическая больница №3.