В торговых центрах и барах Новосибирска усилили контроль за ношением масок

Новосибирск, 7 мая. В шести крупнейших торгово-развлекательных центрах Новосибирска усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщили в правительстве региона, за прошедшую неделю контролеры проверили 107 объектов в шести торговых центрах (ТРЦ «МЕГА», ТРЦ «Калина Центр», ТРЦ «Ройял Парк», ТЦ «Версаль», ТРЦ «Континент», ТРЦ «Сибирский Молл»).

«По итогам проведения контрольных мероприятий минпромторгом региона возбуждено два административных производства по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, Роспотребнадзором – еще два по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы региона.

Ношение масок и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов также проверяют в отдельно стоящих торговых и развлекательных объектах, в барах, магазинах, салонах связи. За неделю Роспотребнадзором по Новосибирской области в двух таких организациях выявлены нарушения норм СанПин – возбуждено еще два административных производства.

Напомним, масочный режим в Новосибирской области продлен до 31 мая. За несоблюдение санитарных правил, направленных на предотвращение и профилактику распространения коронавируса, гражданам грозит административный штраф в размере от пятнадцати до сорока тысяч рублей. Юридические лица наказываются штрафом до пятисот тысяч рублей.

Ранее сервис по поиску вакансий и сотрудников SuperJob провел исследования среди россиян и выяснил, что 15% опрошенных граждан поддерживают идею бессрочного масочного режима в России. Больше всего респондентов выступило за нее в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%), меньше всего — в Новосибирске (15%) Санкт-Петербурге (14%) и Волгограде (10%). В Москве за введение данной меры высказались 18% граждан.