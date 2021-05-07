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Один мотоциклист погиб и двое пострадали в ДТП за последние сутки в Новосибирске

Происшествия
Один мотоциклист погиб и двое пострадали в ДТП за последние сутки в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новосибирску

Новосибирск, 7 мая. Госавтоинспекция города Новосибирска сообщила о наступлении пика очередного мотосезона и спрогнозировала увеличение числа аварий с участием байкеров.

Только за последние сутки в Новосибирской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, в которых один водитель мотоцикла погиб и двое получили травмы различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого происшествия», — сообщили ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

Один мотоциклист погиб и двое пострадали в ДТП за последние сутки в Новосибирске
 / Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новосибирску
В ведомстве также назвали топ-шесть опасностей, которым чаще всего подвергаются мотоциклисты. Среди них — встречный поток; автомобили, пропускающие встречный поток при повороте налево; несоблюдение дистанции; высокая скорость на поворотах; открывающиеся двери автомобиля; перестраивающиеся автомобили.

Автоинспекторы просят автомобилистов терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида при совершении маневра и также соблюдать ПДД.

Напомним, ранее в результате ночного столкновения двух иномарок в центре Новосибирска погиб 56-летний водитель Kia Rio. Его автомобиль сначала столкнулся с встречной Toyota Camry, после чего въехал в световую опору.

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