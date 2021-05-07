На День Победы в Новосибирске ввели запрет на продажу алкоголя

Новосибирск, 7 мая. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть установил временный запрет для розничной торговли алкогольной продукцией в центре города.

Согласно постановлению мэра, запрет продажи алкоголя в розницу будет действовать 9 мая с 9 до 17 часов по местному времени в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красного проспекта и Советской.

«Объектам торговли и общественного питания, расположенным в границах проведения массовых мероприятий, предложено организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, а также исключить реализацию напитков в стеклянной таре», — говорится в сообщении мэрии.

Работа летних кафе должна быть завершена не позднее одиннадцати часов вечера.

Ограничения введены для поддержания общественного порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что жители новосибирского поселка Секты собственными руками и за свой счет отремонтировали бесхозный памятник героям Великой Отечественной войны. Чтобы провести косметический ремонт памятника и благоустроить площадку постаментом для Вечного огня, местный житель несколько месяцев целенаправленно откладывал деньги с заработной платы.