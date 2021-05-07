Девятилетний ребенок погиб после пожара под Новосибирском

Новосибирск, 7 мая. В реанимации умер девятилетний ребенок, получивший ожоги всего тела на пожаре в Искитиме.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, мальчик получил смертельные ожоги 90% тела во время пожара в частном жилом доме днем 5 июня. До приезда службы спасения из горящего строения его вынес сосед.

«Живущий напротив мужчина — Александр Киркин, увидел, что из ограды деревянного дома идет дым и поспешил к соседям. Во дворе была хозяйка дома и просила о спасении ее малыша. Мужчина бросился на помощь через густой черный дым, который шел из открытой входной двери. Двигаясь на ощупь, он нашел ребенка, после чего вытащил пострадавшего на веранду», — сообщают в МЧС.

К этому моменту мальчик получил тяжелые ожоги. Его экстренно госпитализировала бригада медиков, но спасти жизнь не смоги.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следственный комитет России по Новосибирской области в рамках уголовного дела проводит комплекс следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего и дачи правовой оценки действиям лиц, ответственных за детскую безопасность.

Напомним, ранее крупный пожар произошел в Новосибирском районе в садовом некоммерческом товариществе «Украина». Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на несколько соседних участков и уничтожил семь дачных домиков.