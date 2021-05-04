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Названы сроки погашения задолженности перед рабочими новосибирского завода станков

Общество
Названы сроки погашения задолженности перед рабочими новосибирского завода станков
pixabay.com  /  Evgeny

Новосибирск, 4 мая. Работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс» будет погашена задолженность по зарплате, и порядка 90 сотрудников продолжат работу на предприятии.

Об этом сообщил сегодня генеральный руководитель ПАО Амир Мифтахов на совещании в правительстве Новосибирской области под руководством заместителя Губернатора Сергея Семки. По его словам, задолженность по заработной плате за март будет погашена до 20 мая, вопрос о погашении задолженности за апрель пока решается.

«На сегодняшний день есть понимание по поводу сохранения рабочих мест за 90 работниками завода – прежде всего, речь идет о специалистах высокой квалификации и о тех, кто обеспечивает текущее обслуживание предприятия. Штатная численность всего предприятия на данный момент составляет 225 человек», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, крупнейший российский производитель тяжелых станков и гидравлических прессов ПАО «Тяжстанкогидропресс» оказался на грани банкротства и начал массовое сокращение сотрудников в Новосибирске в апреле 2021 года. Под увольнение попало свыше трехсот человек, которым предприятие задолжало заработную плату за два месяца. В этот же период на завод была прекращена подача электричества из-за неуплаты долгов за электроэнергию. Сотрудников отправили в производственный простой до 25 мая.

В настоящее время ГУ МВД России по Новосибирской области проводит процессуальную проверку в отношении бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина, в его действиях выявлены признаки мошенничества и преднамеренного банкротства предприятия.

банкротство заработная плата завод станков
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