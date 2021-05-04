По ходатайству УФСБ суд арестовал директора центра зимних видов спорта в Новосибирске

Новосибирск, 4 мая. Центральный районный суд города Новосибирска заключил под стражу директора муниципального Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева.

Решение принято 30 апреля по ходатайству старшего следователя Управления Федеральной службы безопасности России по Новосибирской области.

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 30.04.2021 в отношении Бочкарева В. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, то есть до 21 июня 2021 года», — сообщает пресс-служба суда.

Руководитель муниципального автономного учреждения задержан в конце апреля, детали инкриминируемого ему преступления не раскрываются.

Как стало известно ФАН, на посту директора Центра Бочкарев находится с осени 2017 года, до этого руководил спортивной школой олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта», которое также подведомственно департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Его предшественник Константин Кашкиров покинул занимаемый пост после помещения в СИЗО за мошенничество в особо крупном размере. Как установили следователи, Кашкиров совершил хищение бюджетных средств в размере 2,2 млн рублей при приобретении хоккейной коробки для ледового комплекса «Локомотив». Центральный районный суд приговорил его к трем годам условно.

Напомним, на днях МВД начало процессуальную проверку в отношении бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина. Против бизнесмена и основного владельца предприятия правоохранители готовятся возбудить два уголовных дела — по мошенничеству и преднамеренному банкротству.