Один человек погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска

Новосибирск, 4 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в полночь на Красном проспекте.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции, в результате ночного столкновения двух иномарок погиб 56-летний водитель Kia Rio. Его автомобиль сначала столкнулся с встречным Toyota Camry, после чего въехал в световую опору.

/ Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новосибирску

«Водитель Toyota Camry 1991 года рождения двигался по Красному проспекту и в пути следования, вблизи дома №92, совершил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением водителя 1965 года рождения, который двигался в попутном направлении, после чего автомобиль Kia совершил наезд на препятствие, его водитель получил травмы не совместимые с жизнью. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили ФАН в ГИБДД УМВД России по Новосибирску.

/ Пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новосибирску