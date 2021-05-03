Семь дачных домов сгорело в пожаре под Новосибирском

Новосибирск, 3 мая. Крупный пожар произошел в Новосибирском районе в садовом некоммерческом товариществе «Украина».

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорание первых дачных участков произошло в 16:15 по местному времени. К прибытию первых пожарных расчетов горело пять дачных участков, но из-за сильного ветра огонь быстро распространялся на соседние постройки. Ликвидировать открытое горение удалось по прошествии одного часа.

«По оперативной информации в результате пожара огнем повреждены семь дачных строений, пострадавших нет. Всего на происшествие реагировали 28 человек и семь единиц техники. В настоящий момент группировка пожарно-спасательных подразделений продолжают работать на месте происшествия, проливая и разбирая обгоревшие конструкции», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

/ Пресс-служба ГУ МЧС Росси по Новосибирской области

«Информации о горящей рядом траве или переходе ландшафтного пожара на постройки не было», — уточнили в МЧС.

Причина возгорания устанавливается, предполагается, пожар произошел внутри СНТ.

Напомним, ранее в городе Искитиме на территории пункта приема металлолома сгорела бытовка со сторожем внутри. Возгорание строительного вагончика произошло ночью. В огне погиб 63-летний мужчина.