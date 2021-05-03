Вузы Новосибирска увеличили количество бюджетных мест

Новосибирск, 3 мая. В высших учебных заведениях Новосибирска станет больше бюджетных мест.

Как стало известно ФАН, в будущем учебном году вузы Новосибирской области смогут принять на бесплатное обучение 15803 студента, это на 956 абитуриентов больше чем в 2021/2022 году (14847).

По данным правительства региона, больше всего бюджетных мест выделено на направления образование и педагогические науки (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), клиническая медицина (1014 мест), электроника, радиотехника и системы связи (987 мест). Наибольшее количество бюджетных мест в регионе получил Новосибирский государственный технический университет — 3122.

«Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест», — сообщил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По прогнозам Минобрнауки, до 2030 года количество выпускников школ будет расти, поэтому сейчас в вузах увеличиваются места для будущих бакалавров и специалистов.

Напомним, ранее ведомство разрешило российским вузам принимать вступительные экзамены удаленно. Выпускники смогут подавать документы на поступление в университеты в электронном формате, однако учебные заведения вправе принимать их лично. Такое решение должно приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.