Три новосибирские компании попали в «черный список» поставщиков

Новосибирск, 3 мая. Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области обновило «черный список» подрядных организаций, не справившихся с государственными контрактами в 2021 году.

Запрет на участие в государственных закупках получили ООО «СК Магистраль», АО «Сибмост» и ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ. Эти компании внесены ТУАД в федеральный реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и в ближайшие два года не смогут участвовать в госзакупках, если заказчиком будет установлено такое требование.

«ООО «СК Магистраль» включено в РНП за невыполнение работ по ремонту автомобильной дороги «62 км а/д «К-07» — Ильинка» в Доволенском районе; АО «Сибмост» — по причине невыполнения в полном объеме работ по строительству путепровода через железную дорогу «Омск — Новосибирск» на 6 км а/д «Коченево — совхоз Коченевский» в Коченевском районе; ООО «ДОРСТРОЙСИБИРЬ» — по причине срыва строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар в Ордынском районе», — рассказали в пресс-службе управления.

В прошлом году новосибирский ТУАД расторгнул контракты с 40 поставщиками, 24 из них включены в «черный список». Всего, по информации ведомства, ограничение на участие в государственных торгах на сегодняшний день имеют больше 22 тысяч российских организаций.

Напомним, ранее по требованию Следственного управления на транспорте СК РФ из правительства Новосибирской области уволены три дорожных чиновника в связи с утратой доверия в рамках продолжающегося расследования уголовного дела в отношении начальника ТУАД Михаила Чуманова, его брата и представителей коммерческих организаций по ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.