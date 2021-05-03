Тело мужчины нашли на пожаре в строительном вагончике под Новосибирском

Новосибирск, 03 мая. В Искитиме на территории пункта приема металлолома сгорела бытовка со сторожем внутри.

По информации ГУ МЧС Росси по Новосибирской области, возгорание строительного вагончика произошло ночью. В огне погиб 63-летний мужчина, который сторожил территорию.

«В результате пожара огнем повреждена обшивка стен внутри вагончика, мебель и личные вещи. На ликвидацию привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава», — сообщают в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. По предварительной информации, к пожару могло привести неосторожное обращение с электроприбором.

Напомним, ранее два жилых дома сгорели в газифицированном поселке Южный Ленинец Новосибирского района. В спасательной операции участвовали службы пожаротушения и группировка пожарно-спасательных подразделений в количестве 20 человек и 5 единиц техники. В огне никто не пострадал.