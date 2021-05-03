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Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском

Общество
Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском
 /  Юрий Замулин

Новосибирск, 3 мая. Жители новосибирского поселка Секты собственными руками и за свой счет отремонтировали бесхозный памятник героям Великой Отечественной войны.

Благоустройство мемориала провели на личные средства местного жителя Владимира Селеверстова. Чтобы провести косметический ремонт памятника и благоустроить площадку постаментом для Вечного огня, мужчина несколько месяцев целенаправленно откладывал деньги с заработной платы. Когда необходимая сумма в размере 20 тысяч рублей была собрана, в работе его поддержали неравнодушные соседи.

Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском
 / Юрий Замулин
Как рассказали ФАН в сельской администрации, мемориал славы мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, создан в поселке Секты в 70-х годах и несколько лет был совершенно заброшен.

«Когда там функционировала школа, за ним следили школьники, территория была ухожена и ее украшала рябиновая аллея. А потом все пришло в упадок, памятник тоже обветшал. В 2019 году мы конкретно занялись этим вопросом. Вся администрация была задействована и жители поселка. Совместно восстановили обелиск и очистили территорию от зарослей. В этом году инициативные жители подготовили площадку для Вечного огня. В ближайшее время за счет администрации сельсовета вокруг территории построим изгородь», — рассказал ФАН глава Кабинетного сельсовета Юрий Замулин.

Напомнимподробная информация о всех значимых праздничных мероприятиях в городах РФ по случаю 76-летия Победы опубликована на сайте Минобороны РФ. Россияне могут узнать о военных парадах, времени и месте проведения салютов и фейерверков по случаю праздника. При помощи детальной инфографики можно увидеть численность личного состава и техники на парадах. Последние пройдут на территории 28 российских городов 9 Мая.

день победы 9 мая парад победы новосибирская область мемориал славы
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