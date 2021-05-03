Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны восстановили под Новосибирском

Новосибирск, 3 мая. Жители новосибирского поселка Секты собственными руками и за свой счет отремонтировали бесхозный памятник героям Великой Отечественной войны.

Благоустройство мемориала провели на личные средства местного жителя Владимира Селеверстова. Чтобы провести косметический ремонт памятника и благоустроить площадку постаментом для Вечного огня, мужчина несколько месяцев целенаправленно откладывал деньги с заработной платы. Когда необходимая сумма в размере 20 тысяч рублей была собрана, в работе его поддержали неравнодушные соседи.

/ Юрий Замулин

«Когда там функционировала школа, за ним следили школьники, территория была ухожена и ее украшала рябиновая аллея. А потом все пришло в упадок, памятник тоже обветшал. В 2019 году мы конкретно занялись этим вопросом. Вся администрация была задействована и жители поселка. Совместно восстановили обелиск и очистили территорию от зарослей. В этом году инициативные жители подготовили площадку для Вечного огня. В ближайшее время за счет администрации сельсовета вокруг территории построим изгородь», — рассказал ФАН глава Кабинетного сельсовета Юрий Замулин.

Как рассказалив сельской администрации, мемориал славы мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, создан в поселке Секты в 70-х годах и несколько лет был совершенно заброшен.

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