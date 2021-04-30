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Экс-директора «Тяжстанкогидропресса» заподозрили в преднамеренном банкротстве завода

Общество
Экс-директора «Тяжстанкогидропресса» заподозрили в преднамеренном банкротстве завода
nztsg.ru  /  ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Новосибирск, 30 апреля. МВД начало процессуальную проверку в отношении бывшего руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина.

Как стало известно ФАН, против бизнесмена и основного владельца предприятия правоохранители готовятся возбудить два уголовных дела — по мошенничеству и преднамеренному банкротству. Предварительной информацией поделилась депутат Госдумы Вера Ганзя. На своей странице в Facebook она опубликовала ответ ГУ МВД России по Новосибирской области, в котором сообщается, что в действиях Степакина выявлены признаки двух уголовных преступлений.

«В действиях руководителя ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина выявлены признаки преступления, предусмотренного статьями 159 и 196 Уголовного кодекса РФ. Обнаруженные сведения переданы в дежурную часть для регистрации в Книге учета сообщений о преступлениях. Процессуальная проверка начата 27 апреля», — говорится в официальном сообщении начальника полиции Константина Гаврина.

Николай Степакин руководил ПАО «Тяжстанкогидропресс» с 2016 по 2019 годы, сейчас он владеет и управляет ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн». С февраля 2017 года эта компания приобрела контрольный пакет акций завода и, оформив его поручителем, получило кредит на сумму 750 млн рублей, после чего обанкротилось. В счет погашения долгов «Стиллайн» конкурсный управляющий начал реализовывать имущество ПАО.

Напомним, крупнейший российский производитель тяжелых станков и гидравлических прессов «Тяжстанкогидропресс» несколько месяцев не выплачивает заработную плату своим сотрудникам и параллельно проводит массовое сокращение. С начала марта завод полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию.

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