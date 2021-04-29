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Новосибирские школы переводят на дистанционный режим обучения в майские выходные

Общество
Новосибирские школы переводят на дистанционный режим обучения в майские выходные
citymurmansk.ru  / 

Новосибирск, 29 апреля. Очный режим работы школ и детских садов отменен в Новосибирской области с 1 по 10 мая.

Как стало известно ФАН, на дистанционную форму обучения рекомендовано перейти 3 и 8 мая образовательным учреждениям, находящимся на шестидневной рабочей неделе. Остальные школьники отправлены на непрерывные десятидневные каникулы. В детских садах по решению муниципалитетов в этот период будут открыты дежурные группы.

«Дистанционное обучение может быть организовано на уровне решений самих образовательных организаций – детям может быть выдано задание, которое может проверяться или отрабатываться после выхода на учебу. В детских садах по решению муниципалитетов могут быть открыты дежурные группы для детей тех специалистов, которые в праздничные дни будут задействованы в обеспечении безопасности и жизнедеятельности граждан», – уточнил Сергей Федорчук.

Напомним, десятидневные майские каникулы объявлены нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы в соответствии с Указом президента Владимира Путина. Документ принят 23 апреля по рекомендации Роспотребнадзора в целях борьбы с распространением COVID-19.

новосибирск школа образование майские праздники
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