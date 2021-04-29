Стена психиатрической клиники обрушилась на тротуар в Новосибирске

Новосибирск, 29 апреля. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия проверит психиатрическую больницу № 3 в Новосибирске после обрушения кирпичной стены на тротуар.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел сегодня ночью на улице Владимировской. На тротуар рухнула лицевая сторона высокого кирпичного ограждения исторического комплекса начала ХХ века «Красные казармы», в котором расположено государственное клиническое медучреждение.

По словам очевидцев случившегося, кирпичи завалили газон и пешеходный проход на протяжении всего здания.

«Днем по этому маршруту ходит большой поток людей, в том числе дети и пожилые люди. Высота и тяжесть упавшей стены могли причинить вред их здоровью. То, что происшествие произошло ночью, большая удача. Другой вопрос, почему это в принципе произошло. Считаю, по факту произошедшего необходимо провести комплекс проверок со стороны надзорных органов и правительства области», — прокомментировал ФАН депутат горсовета Ростислав Антонов.

По его словам, по факту случившегося он обратился в государственную инспекцию по охране ОКН и правительство области.

/ Общественная организация «Гражданский патруль»

Комплекс зданий военно-остановочного пункта «Красные казармы» построен в Новониколаевске (Новосибирске) в 1902-1903 годах для питания следующих по Транссибу солдат и является объектом культурного наследия регионального значения. Объект представляет собой историко-культурную ценность как часть исторического комплекса и образец архитектуры рационалистического модерна.

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