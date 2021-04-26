В Новосибирске закрывается штаб Навального

Новосибирск, 26 апреля. Штаб блогера Навального в Новосибирске закрывает свою работу с 27 апреля.

Об этом сообщил глава новосибирского штаба Сергей Бойко.

«С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть», — написал Бойко на своей странице в Facebook.

Как стало известно ФАН, штабы Навального приостанавливают свою деятельность по иску прокуратуры Москвы в качестве обеспечительной меры в деле о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1, внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ) экстремистской организацией, штабы блогера входят в его структурное подразделение.

Напомним, 21 апреля в некоторых городах России прошли несогласованные митинги сторонников Алексея Навального. По данным МВД, участие в них приняло менее 15 тыс. человек, хотя организаторы заявляли рекордное число протестующих.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.