Из крупного ТРЦ в Новосибирске эвакуировали всех посетителей

Новосибирск, 26 апреля. Экстренно эвакуированы посетители и сотрудники торгового комплекса «Мега» на Левом берегу города.

Как сообщили ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, в здании сработала пожарная сигнализация.

«По прибытии пожарных установлено, что в одном из кафе пар от приготовления пищи зафиксировал датчик автоматической пожарной сигнализации. Сотрудники МЧС России после проверки объекта возгораний и задымлений не обнаружили», — сообщил ФАН Артем Щербаков, заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Эвакуацию посетителей провела администрация торгово-развлекательного центра до приезда спасателей.

Ранее в Новосибирске были эвакуированы учащиеся лицея №12 на улице Серебренниковской. Школьников и педагогов экстренно вывели из здания утром в начале занятий. На место прибыло несколько служб оперативного реагирования.