Нетрезвый водитель фургона сбил насмерть 10-летнюю девочку в Новосибирской области

Новосибирск, 25 апреля. В Венгеровском районе пьяный 19-летний водитель фургона насмерть сбил ребенка.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Новосибирской области, трагедия произошла вечером 24 апреля. Водитель легкового автомобиля LADA Largus сбил девочку на велосипеде на проезжей части. Она ехала ему навстречу.

«В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Водитель дал признательные показания. По результатам освидетельствования у него выявлено алкогольное опьянение», — рассказали в МВД.

vk.com / Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

«Подозреваемый помещен в спецприемник. Известно, что гражданин ранее не был судим, нигде не учится и не работает», — добавили в ведомстве.

По факту гибели девочки полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Проводится расследование.

Напомним, ранее после смертельного ДТП скончался 61-летний пешеход в городе Чулыме. Мужчина попал под колеса Toyota Camry и от полученных травм через несколько часов скончался в больнице. Наезд на пешехода совершил водитель 1991 года рождения. Погибший шел по проезжей части.