Инвалида без ног не пустили в маршрутное такси в Новосибирске

Новосибирск, 25 апреля. Водители двух маршрутных такси отказались подвезти с остановки пассажира без ног в Калининском районе.

Как рассказали очевидцы, неприятный инцидент произошел на площади Калинина накануне днем. Мужчина с рюкзаком на спине, без ног ползал за общественным транспортом на четвереньках. Пассажира с инвалидностью проигнорировали водители городских маршруток №72 и №17.

«Он полз к маршрутке, люди попросили водителя подождать, а он демонстративно уехал. Мужчина был совершенно трезвый», — рассказали свидетели происшествия.

Уехать с остановки мужчине удалось лишь с третий попытки, на автобусе.

Напомним, с 1 января 2023 года в России вступит в силу законопроект, регулирующий предоставление услуг по комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов. Главное новшество — включение ранней помощи и сопровождаемого проживания граждан в отдельное направление.