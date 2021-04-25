Дорожные рабочие избили лопатами недовольных прохожих в Новосибирске

Новосибирск, 25 апреля. Мужская компания прохожих напала на бригаду дорожных рабочих, работавших ночью в Октябрьском районе.

Как стало известно ФАН, потасовка произошла 24 апреля около двух часов ночи по местному времени в районе перекрестка улиц Кирова и Автогенной. Конфликт спровоцировали прохожие, которые решили «линчевать» рабочих за плохое состояние дорог в Новосибирске. В ответ на грубую силу и оскорбления агрессивной компании рабочие применили лопаты. Инцидент попал на видео очевидцев.

По заявлению строительной компании, во время уличных разборок пострадал один из работников.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники конфликта и потерпевшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ранее новосибирцы выразили всеобщее недовольство качеством уборки снега в центре Новосибирска, во время очистки одной из улиц дорожники засыпали пешеходный переход у кинотеатра. Попавшие в дорожную западню жители города были вынуждены брать переход штурмом.