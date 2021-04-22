Метеорологи предупредили новосибирцев о высокой концентрации пыли в воздухе

Новосибирск, 22 апреля. Новосибирские синоптики предупредили горожан о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению пыли в воздухе.

«Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах сохранится повышенный уровень взвешенных веществ (пыль)», — объявили специалисты Западно-Сибирского УГМС.

В настоящее время сервиса Airvoice оценивает качество воздуха в Новосибирске в 4 балла.

Ранее опасная концентрация примесей в городском воздухе наблюдалась метеорологами 10–12 апреля. Новосибирцев просили избегать прогулок на улице из-за опасности отравления вредными веществами в течении двух суток.