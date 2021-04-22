Жителя Новосибирска приговорили к шести годам колонии за экстремизм в Сети

Новосибирск, 22 апреля. Жителя Новосибирска приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к массовым беспорядкам, терроризму и экстремизму в социальных сетях.

Во время обыска в его квартире обнаружены и изъяты патроны различного калибра, холодное оружие и наркотики в крупном размере. Всего в отношении мужчины возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 205.2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 228 УК России.

«В апреле 2021 года 1-м Восточным окружным военным судом Петров признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением в использовании интернета сроком 2 года 6 месяцев», — рассказали ФАН в УФСБ по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, осужденный является сторонником националистической идеологии. В 2020 году он распространял в социальной сети материалы, направленные на оправдание террористических методов противодействия правоохранительным органам и органам государственной власти, и призывал пользователей интернета к осуществлению террористической деятельности.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал о разрушении структуры террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии. В сотрудничестве с сирийскими армейскими подразделениями Россия смогла пресечь каналы финансового обеспечения боевиков.