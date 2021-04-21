В Новосибирске эвакуированы учащиеся лицея №12

Новосибирск, 21 апреля. Эвакуация учащихся и сотрудников учебного учреждения на улице Серебренниковской была проведена в утренние часы. В лицее прерваны все занятия, в здании работают правоохранительные органы. На территории дежурит бригада скорой медицинской помощи.

Оперативно прокомментировать происходящее в ГУ МВД России по Новосибирской области ФАН не смогли, объяснив, что информация уточняется.

Напомним, последний раз экстренная эвакуация школьников проводилась в Новосибирске 16 марта. Детей и педагогов гимназии №14 «Университетская» на проспекте Карла Маркса вывели из здания из-за сообщения о готовящемся теракте.