Под Новосибирском в крупном пожаре сгорело два жилых дома

Новосибирск, 21 апреля. Крупный пожар произошел в газифицированном поселке Новосибирского района.
Как сообщили ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, пожарно-спасательные подразделения были вызваны на пожар накануне вечером в 21:25 по местному времени в поселок Юный Ленинец. К приезду спасателей огнем были полностью охвачены два частных дома, в одном из зданий произошло обрушение. Горящие строения оказались газифицированы.
«На месте событий находилась хозяйка одного из горящих домов. Она не пострадала. Во втором доме, с ее слов и слов соседей, никого быть не должно», — сообщили ФАН в пресс-службе МЧС России.
Сотрудники МЧС России локализовали возгорание в течение 50 минут. В спасательной операции участвовали службы пожаротушения и группировка пожарно-спасательных подразделений в количестве 20 человек и 5 единиц техники.
Напомним, ранее жители нескольких домов в Ленинском районе Новосибирска остались без электричества после ночного пожара на электроподстанции. Возгорание электроустановки произошло 18 апреля в полночь на улице Блюхера.