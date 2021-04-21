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Под Новосибирском в крупном пожаре сгорело два жилых дома
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Происшествия

Под Новосибирском в крупном пожаре сгорело два жилых дома

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 06:21

Новосибирск, 21 апреля. Крупный пожар произошел в газифицированном поселке Новосибирского района.

Как сообщили ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, пожарно-спасательные подразделения были вызваны на пожар накануне вечером в 21:25 по местному времени в поселок Юный Ленинец. К приезду спасателей огнем были полностью охвачены два частных дома, в одном из зданий произошло обрушение. Горящие строения оказались газифицированы.

«На месте событий находилась хозяйка одного из горящих домов. Она не пострадала. Во втором доме, с ее слов и слов соседей, никого быть не должно», — сообщили ФАН в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС России локализовали возгорание в течение 50 минут. В спасательной операции участвовали службы пожаротушения и группировка пожарно-спасательных подразделений в количестве 20 человек и 5 единиц техники.

Под Новосибирском в крупном пожаре сгорело два жилых дома
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Специалисты газовой службы перекрыли подачу газового снабжения по этому участку. На месте происшествия работают дознаватели МЧС для установления причин пожара.

Напомним, ранее жители нескольких домов в Ленинском районе Новосибирска остались без электричества после ночного пожара на электроподстанции. Возгорание электроустановки произошло 18 апреля в полночь на улице Блюхера.

пожар газ новосибирская область
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