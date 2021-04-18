Новосибирцы несут цветы к дамбе в Оби, где утонул шестилетний мальчик

Новосибирск, 18 апреля. Стихийные мемориалы в память об утонувшем шестилетнем мальчике появились в городе Оби сегодня днем после сообщении о его смерти.

Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии — дамбе на реке Власиха и к Дому культуры. Тысячи соболезнований семье погибшего оставляют пользователи социальных сетей.

vk.com / Город Обь Онлайн

Напомним, поиски шестилетнего Максима Федорова велись в пригороде Новосибирска четверо суток. Он пропал днем 15 апреля в городе Оби на берегу реки Власиха, когда пошел к воде забирать мяч. В его поисках участвовала большая группа волонтеров, сотрудники правоохранительных органов, водолазы. Тело мальчика нашли лишь сегодня местные жители в 70 метрах от места происшествия, после снижения уровня воды.