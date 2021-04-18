Пассажирский самолет из Бурятии совершил экстренную посадку в Новосибирске

Новосибирск, 18 апреля. Незапланированную посадку в Новосибирске совершил самолет авиакомпании S7 рейса №3033 «Москва — Улан-Удэ».

Как стало известно ФАН, одной из пассажиров воздушного судна потребовалась срочная медицинская помощь.

«Резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление у жительницы села Саган-Нур Мухоршибирского района, которая летела вместе с супругом домой. Первую помощь ей оказали летящие этим же рейсом министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора Зоя Занабадарова и врио руководителя Межрайонного управления №99 Федерального медико-биологического агентства в Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев», — сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Женщине экстренно ввели необходимые инъекции, после чего командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту Толмачево. Самолет встретила бригада медиков скорой помощи.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта Толмачево в Иркутск, вернулся в воздушную гавань из-за неполадок с двигателем. После приземления борта в аэропорту вылета пассажиры были отправлены на резервном самолете.