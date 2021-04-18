Водитель Toyota Camry сбил насмерть пенсионера в Новосибирской области

Новосибирск, 18 апреля. Смертельное ДТП с пешеходом произошло ночью в городе Чулыме.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции, 61-летний мужчина попал под колеса Toyota Camry около одного часа ночи по местному времени и от полученных травм скончался утром в больнице.

Наезд на пешехода совершил водитель 1991 года рождения. Погибший шел по проезжей части.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщил ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Днем ранее нетрезвая 35-летняя женщина за рулем LADA устроила тройное ДТП с троллейбусом №24 в Ленинском районе Новосибирска. В аварии пострадал 13-летний подросток.