Водолазы нашли в реке под Новосибирском тело пропавшего шестилетнего мальчика

Новосибирск, 18 апреля. Пропавшего четверо суток назад шестилетнего ребенка в Оби обнаружили мертвым в реке Власиха.

Как стало известно ФАН, тело мальчика нашли волонтеры.

«В последние дни уровень реки Власиха стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтёров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика», — рассказали в управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области .

Поиски шестилетнего Максима Ф. велись четверо суток. По свидетельству очевидцев, днем 15 апреля он пошел к реке за мячом и не вернулся. Позже по показаниям очевидцев следователи установили, что ребенок зашел в воду и утонул.

Чтобы отыскать утонувшего мальчика водолазы прочесали пойму реки на протяжении десятков километров. Подводные поиски осложняла сильная замусоренность водоема. Одновременно вдоль берега реки мальчика искали родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

vk.com / Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Днем ранее волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» завершили поиски пропавшего с Клещихинского кладбища 59-летнего Владимира Зайченко. Мужчина пропал днем накануне во время весенней уборки могил.