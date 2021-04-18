Груженый спецтехникой автовоз застрял в асфальте под Новосибирском

Новосибирск, 18 апреля. Многотонный грузовой автомобиль MAN с тяжелым прицепом застрял на дороге в Искитимском районе.

Как стало известно ФАН, дорожное покрытие не выдержало веса перевозимого машиной груза. Прицеп с техникой застрял на полколеса.

По словам очевидцев, технику не могут вытащить с четырех часов утра по местному времени. Поврежден участок автодороги К-28, соединяющий поселки Гусельниково и Легостаево.

vk.com / Новосибирская служба эвакуации АСТ-54