Семь домов остались без света после ночного пожара в Новосибирске

Новосибирск, 17 апреля. Жители нескольких домов в Ленинском районе города остались без электричества после ночного пожара на электроподстанции.

Как стало известно ФАН, возгорание электроустановки произошло в полночь на улице Блюхера.

«На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Внутри огнем поврежден трансформатор на площади 4 квадратных метра», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В результате ЧП без электроснабжения до сих пор остаются жители семи многоквартирных домов. По данным мэрии, авария произошла на трансформаторной подстанции №83 на улице Блюхера, обесточены строения №11, 35, 41, 43, 45, 47 и 49.

Напомним, ранее пожар произошел в одной из комнат общежития Новосибирского государственного технического университета в Ленинском районе. Из здания эвакуировались 600 человек, никто не пострадал.