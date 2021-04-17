Роспотребнадзор отметил высокое качество хлеба в Новосибирске

Новосибирск, 17 апреля. В Новосибирской области проверили качество и безопасность хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий.

Как стало известно ФАН, в первом квартале 2021 года Роспотребнадзор провел лабораторные испытания 205 образцов пищевой продукции и не обнаружил ни единого отклонения от нормы.

«По санитарно-химическим показателям исследовано 126 проб хлеба, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий, содержания загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды и микотоксины в них не выявлено. По физико-химическим и органолептическим показателям исследовано 64 пробы. Все соответствовали требованиям нормативной документации. По микробиологическим показателям исследовано 15 проб хлебобулочных изделий. Все соответствуют требованиям безопасности пищевой продукции», — сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, как много полезных веществ и витаминов содержится в крупах и хлебе, но подчеркнули, что чрезмерное употребление белого хлеба, а также булочек, рогаликов и других мучных продуктов может стать причиной развития ожирения, набора лишнего веса, привести к увеличению холестерина в организме.

Напомним, за 2020 год Роспотребнадзор изъял в России 23 тонны низкокачественных кондитерских изделий, а за 2019 год было утилизировано 119 тонн сладостей.