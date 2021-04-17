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Прокуратура проверит дорогу под Новосибирском, где застряла скорая помощь
Федеральное агентство новостей  / 
Происшествия

Прокуратура проверит дорогу под Новосибирском, где застряла скорая помощь

Новосибирская прокуратура начала проверку администрации Совхозного сельсовета после того, как машина скорой застряла на дороге на пути к 9-месячной пациентке с приступом удушья.

Новосибирск, 17 апреля. Новосибирская прокуратура начала проверку администрации Совхозного сельсовета после того, как машина скорой застряла в грязи на пути к 9-месячной пациентке с приступом удушья.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел вечером 15 апреля в селе Лебедевка Искитимского района. Экстренная медицинская помощь потребовалась грудной девочке из многодетной семьи. У ребенка началась аллергическая реакция, и она задыхалась на руках у собственной матери. Медицинская служба спасения в это время буксовала на одной из улиц села на пути к умирающей девочке.

В результате жизнь малышке спас сосед с медицинским образованием. Ему напуганные родители позвонили в последний момент, когда поняли, что врачи не успевают. Дома в аптечке у мужчины оказался нужный препарат. По телефонной связи он проконсультировался с медиками о дозе и ввел лекарство в последнюю секунду, когда ребенок уже потерял сознание.

Машину скорой помощи из грязевой ловушки вытолкали местные жители. Когда медики приехали на вызов, девочка уже пришла в себя, и ей ничего не угрожало.

По словам местных жителей, это не первый раз, когда экстренные службы не могут проехать по улицам села. Прокуратура начала проверку.

«Организована проверка исполнения администрацией Совхозного сельсовета Искитимского района требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Прокуратура при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее из-за бездорожья на новосибирской трассе всю ночь простояла молодая мама с грудным ребенком. Легковой автомобиль женщины застрял в Купинском районе, где в критическом состоянии находятся 12 километров автодороги областного значения.

скорая помощь новосибирская область бездорожье
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