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В Новосибирске нашли пропавшего на Клещихинском кладбище мужчину
vk.com  /  Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
Общество

В Новосибирске нашли пропавшего на Клещихинском кладбище мужчину

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» завершили поиски пропавшего с Клещихинского кладбища 59-летнего Владимира Зайченко.

Новосибирск, 17 апреля. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» завершили поиски пропавшего с Клещихинского кладбища 59-летнего Владимира Зайченко.

Мужчина пропал днем накануне во время весенней уборки могил. О его исчезновении в добровольческий отряд сообщили родственники. Разыскиваемый не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

«Сегодня ночью на поиски выехало в общей сложности 37 человек, еще порядка 10 волонтеров обеспечивали поддержку поискового мероприятия, не выходя из дома, печатали и распространяли ориентировки по сети Интернет. Именно благодаря ориентировки мы получили свидетельство. Человек шел по улице и увидел нашего пропавшего, опознал и позвонил нам на горячую линию», — рассказала ФАН руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Многочасовая прогулка не причинила вреда мужчине. Он уже дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На этом примере Алеся Яблонских подчеркнула важность распространения ориентировок пропавших людей в сети интернет.

«Это очень хороший инструмент, который реально помогает в поиске», — отметила она.

Напомним, в Новосибирской области продолжаются поиски 6-летнего мальчика. Ребенок пропал в городе Оби после прогулки со сверстниками возле реки Власиха. Он шел с велосипедом к берегу реки за мячом, после этого его никто не видел. Спасатели нашли у водоема его велосипед.

новосибирск лиза алерт поиск людей
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