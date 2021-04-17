Пьяная женщина устроила массовое ДТП с троллейбусом в Новосибирске

Новосибирск, 17 апреля. Нетрезвая 35-летняя женщина за рулем LADA устроила тройное ДТП с троллейбусом №24 в Ленинском районе. Пострадал 13-летний подросток.

Как стало известно ФАН, авария произошла в 07:30 по местному времени на улице Станиславского.

«Женщина 1986 года рождения в алкогольном опьянении за рулем автомобиля ВАЗ-2110 в пути следования у дома №32 по улице Станиславского совершила столкновение с автомобилем Nissan Cefiro под управлением водителя 1959 года рождения, после чего автомобиль Nissan столкнулся с троллейбусом маршрута №24», — рассказали ФАН в новосибирском управлении Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 13-летний пассажир Nissan Cefiro. Мальчик госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В салоне троллейбуса находились только водитель и кондуктор. Они не пострадали.

«На месте происшествия работает экипаж ДПС, уточняются все обстоятельства происшествия», — добавили в пресс-службе ведомства.

Виновнице происшествия за вождение в нетрезвом виде может грозить 30-тысячный штраф или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если выяснится, что это повторное нарушение, ее могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, предположительно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону – 112.

Напомним, ранее четыре водителя свадебного кортежа получили 5-тысячные штрафы за езду по встречной полосе в левобережной части города. Госавтоинспекция установила их личности по видеоролику, опубликованному очевидцами. Дорожный переполох свадебный кортеж устроил на улице Сибиряков Гвардейцев днем 11 апреля.